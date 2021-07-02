«Загублені в огірках»: «фермери» Максим і Гаррі Галкін похвалилися теплицею в селі Грязь

На відміну від багатьох колег по шоу-бізнесу гуморист Максим Галкін показує в Instagram не тільки новини з гламурних вечірок, а й кадри з життя свого сімейства.

Так, кілька годин тому він поділився в сторіз свіжими кадрами, на яких зобразив семирічного сина Гаррі. На відміну від інших відео, дочка шоумена Ліза в кадр не потрапила.

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Очевидно, вона залишилася вдома зі своєю мамою Аллою в очікуванні, коли до обіду прямо з грядки принесуть свіжих овочів.

«Так, ось наша теплиця! Ти де? Я репортаж веду … А запахи-то які! Ммм … кріп», — захопився Максим.

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«Огірок ось нормальний!» — похвалився братик Лізи.

«А що, є вже нормальні ?! Ну давай, діставай «, — зазначив Галкін.

«Так-с … ці ще не дозріли», — помітив Гаррі, проходячи по грядках.

«Загублений в огірках Гаррі Максимович», — пожартував шоумен.

Згодом Максим опублікував у своєму мікроблозі продовження «походу в теплицю». Салатики дійсно виглядають апетитно, про що написали фоловери гумориста.

Нагадаємо, нещодавно з'ясувалося, що Алла Пугачова свого часу серйозно постраждала від рук відомої цілительки Джуни — конфлікт виник після того, як цілителька не стала пити горілку, яку їй запропонувала господиня будинку. Почалася бійка, в якій співачка серйозно постраждала і була змушена лікуватися за кордоном — у неї були травмовані очі і рот.

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