«Загублені в огірках»: «фермери» Максим і Гаррі Галкін похвалилися теплицею в селі Грязь
На відміну від багатьох колег по шоу-бізнесу гуморист Максим Галкін показує в Instagram не тільки новини з гламурних вечірок, а й кадри з життя свого сімейства.
Так, кілька годин тому він поділився в сторіз свіжими кадрами, на яких зобразив семирічного сина Гаррі. На відміну від інших відео, дочка шоумена Ліза в кадр не потрапила.
Очевидно, вона залишилася вдома зі своєю мамою Аллою в очікуванні, коли до обіду прямо з грядки принесуть свіжих овочів.
«Так, ось наша теплиця! Ти де? Я репортаж веду … А запахи-то які! Ммм … кріп», — захопився Максим.
«Огірок ось нормальний!» — похвалився братик Лізи.
«А що, є вже нормальні ?! Ну давай, діставай «, — зазначив Галкін.
«Так-с … ці ще не дозріли», — помітив Гаррі, проходячи по грядках.
«Загублений в огірках Гаррі Максимович», — пожартував шоумен.
Згодом Максим опублікував у своєму мікроблозі продовження «походу в теплицю». Салатики дійсно виглядають апетитно, про що написали фоловери гумориста.
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