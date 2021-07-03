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«Накололи кетановом»: Мозгова розповіла про серйозні проблеми зі спиною

18:03 3 липня 2021
Олена Мозгова

Продюсер Олена Мозгова, яка недавно різко висловилася з приводу одкровень свого колишнього чоловіка — співака Олександра Пономарьова, повідомила в своєму Facebook, що у неї виникли проблеми зі спиною.

«Поки тренування, масаж і всі процедури припинила, судячи з усього таки грижа, але завтра МРТ», — написала Мозгова, тому фото з бігової доріжки, яке вона обіцяла опублікувати, поки не буде.

Продюсер зазначила, що проблеми зі спиною у неї давні.

Через кілька часів в іншому пості Олена Мозгова написала: «Накололи дупу кетановом, який, що цікаво, не дуже в цей раз допомагає».

Нагадаємо, відомий невролог розповіла «ФАКТАМ», до чого призводять проблеми в шийному відділі хребта.

Фото: Facebook Олена Мозгова

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