«Я єврей»: Дантес пояснив, чому не хоче, щоб його продюсером був Потап
Український співак і телеведучий Володимир Дантес нещодавно випустив перший сольний альбом напередодні свого 33-річчя — віку, котрий прийнято називати «віком Христа». Але артист не любить відзначати свій день народження, про що сказав в інтерв'ю для програми «Світське життя».
«Думаю, всі, хто народився влітку, не люблять свій день народження: хтось поїхав в село, хтось на море, практично неможливо зібрати всіх разом на день народження», — зізнався Володимир.
Також співак ухилився від відповіді на питання про те, хто в їхній родині з Надею Дорофеєвої заробляє більше — ймовірно, для цього є вагома причина, в тому числі наявність у Наді продюсера.
Але Дантес не збирається звертатися за допомогою до Потапу.
«Я єврей. І коли я можу заробляти сам гроші, мені це більше подобається. Якщо можна у генія поп-музики Потапа брати якісь поради безкоштовно та на цьому заробляти… Ну, спасибі, Льоша, вклоняюся в коліна. Дякую за це», — поділився виконавець.
Нагадаємо, Володимир Дантес висловився на адресу зіркових тренерів шоу «Голос країни».
Фото: Instagram Dantes453
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