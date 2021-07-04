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Шоу-бізнес

«Я єврей»: Дантес пояснив, чому не хоче, щоб його продюсером був Потап

8:01 4 липня 2021
Володимир Дантес

Український співак і телеведучий Володимир Дантес нещодавно випустив перший сольний альбом напередодні свого 33-річчя — віку, котрий прийнято називати «віком Христа». Але артист не любить відзначати свій день народження, про що сказав в інтерв'ю для програми «Світське життя».

«Думаю, всі, хто народився влітку, не люблять свій день народження: хтось поїхав в село, хтось на море, практично неможливо зібрати всіх разом на день народження», — зізнався Володимир.

Також співак ухилився від відповіді на питання про те, хто в їхній родині з Надею Дорофеєвої заробляє більше — ймовірно, для цього є вагома причина, в тому числі наявність у Наді продюсера.

Але Дантес не збирається звертатися за допомогою до Потапу.

«Я єврей. І коли я можу заробляти сам гроші, мені це більше подобається. Якщо можна у генія поп-музики Потапа брати якісь поради безкоштовно та на цьому заробляти… Ну, спасибі, Льоша, вклоняюся в коліна. Дякую за це», — поділився виконавець.

Нагадаємо, Володимир Дантес висловився на адресу зіркових тренерів шоу «Голос країни».

Фото: Instagram Dantes

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