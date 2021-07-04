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Шоу-бізнес

«Спляча Афродіта»: колишня Дзідзьо SLAVIA в бікіні вразила розкішними ніжками та плоским животиком

11:19 4 липня 2021
SLAVIA

Співачка SLAVIA, колишня дружина популярного бороданя-музиканта Дзідзьо, вирішила відволіктися від думок про розлучення та зайнятися власним майбутнім. Очевидно, саме з цією метою вона почала посилено публікувати в Instagram знімки в спокусливих позах і звабливих нарядах — дійсно, чому б не зробити цього, коли є що показати?

Наприклад, в суботу Ярослава опублікувала фотографію, на якій спокусливо позує в басейні в бікіні.

При цьому артистка ефектно лягла на шезлонг в воді, демонструючи витончену фігуру та розкішні ніжки.

«Придумай підпис…» — закликала фоловерів співачка.

Фанати охоче відгукнулися на прохання артистки та закидали дівчину варіантами підпису ефектного знімка.

«Нехай весь світ зачекає, поки така красуня загоряє…», «# НеМамка відпочинку», «Спляча Афродіта», «Щаслива і незалежна», — пишуть шанувальники співачки.

Нагадаємо, на співака DZIDZIO накричав відомий продюсер.

Фото з Instagram slavia_official

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