Кумедний «Лесязавр» Нікітюк без штанів показувала п’яту точку водієві маршрутки і влаштувала «дурдом» на роботі

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк вирішила порадувати своїх шанувальників розповіддю про цікаві робочі моменти своєї професії і опублікувала в Instagram «звіт» про проведену ніч на «Новому каналі».

На знімках Леся постала в картатій накидці, і, що характерно, без штанів. Вона напівсиділа на кріслі, відкопиливши свою п'яту точку перед своїм співведучим, водієм «Ле маршрутки» Богданом Богдановичем.

Той, в свою чергу, не звертав на неї ніякої уваги і уважно споживав їжу. Тому Нікітюк не залишилося нічого робити, крім як висунути язик, повернувшись до камери.

Також в публікації Нікітюк з'явилася в купальнику, з накладними вухами і навіть в костюмі динозавра. Богдан же знімався в рожевому костюмі.

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«Про минулу ніч», — написала красуня.

Фоловери Лесі жваво відгукнулися на побачене.

«Рожевий фей. Він існує», «Першого фото було досить», «У Богдановича класний купальник», «Неподобство якесь», «Ахаххаха, кожна фотка дуже дивна», «Леська, дракончик прикольний», «ну чому це так смішно «, — прокоментували вони пост.

«Кожна фотка дуже дивна», «Це якийсь ганьба», — суперечили їм інші. В цілому шоу, схоже, вийшло кумедним, і його можна буде подивитися вже восени.

А раніше Леся Іванівна в маленькому блакитній сукні з пишною нижньою спідницею, в босоніжках на високих підборах і сильно завитими волоссям стала схожа на Мальвіну з відомої казки Джанні Родарі.

Фото instagram.com/lesia_nikituk/

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