«З кучеряхами бомбезно»: Нікітюк в образі Мальвіни порадила дещо важливе дівчатам

Українська телеведуча Леся Нікітюк, що любить жартувати над собою, у черговий раз постала у новому образі.

Леся Іванівна в маленькій блакитній сукні з пишною нижньою спідницею, у босоніжках на високих підборах й сильно закрученим волоссям стала схожа на Мальвіну з відомої казки Джанні Родарі.

«Дівчата, хочете бути щасливими. Не накручуйте себе», — закликала Леся, поправляючи свої кучері.

У геолокації зазначено: «Київ, Укртелефільм».

В одному з телеефірів Нікітюк якось зізналася, що основний її дохід — це реклама у соціальних мережах, а на телебаченні майже не заробляє. Судячи з фото, ведучу запросили у новий проєкт.

Шанувальники Нікітюк обсипали її компліментами й пишуть, що така зачіска дуже пасує Лесі.

Нещодавно Леся зробила підбірку своїх образів з шоу «Хто зверху?», при цьому сховала під весільним вбранням молодого гарячого хлопця.

Фото Instagram / lesia_nikituk

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