51-річна Гвен Стефані вийшла заміж

51-річна американська співачка Гвен Стефані вийшла заміж за 45-річного співака в стилі кантрі Блейка Шелтона. Пара оголосила про заручини в жовтні минулого року.

Як повідомляє видання Page Six, скромна церемонія відбулася на ранчо Блейка у штаті Оклахома, де спеціально для цього випадку була побудована каплиця.

Гвен і Блейк познайомилися у 2014 році на зніманні телешоу з пошуку вокальних талантів «Голос», куди обидва були запрошені як судді. На той момент він і вона були одружені. Романтичні стосунки пара почала у 2015 році, послі того, як Блейк покинув дружину, а Гвен пішла від чоловіка.

Першим чоловіком Стефані був британський музикант Гевін Россдейл, за якого вона вийшла заміж у 2002 році. У цьому шлюбі вона народила трьох синів. Її первістку Кінгстона 15 років, Зумі — 12, Аполло — сім.

Блейк, якого у 2017 році було названо «найсексуальнішим чоловіком у світі» за версією журналу People, був одружений двічі. Першою його дружиною була Кейнетт Джерні. Вони одружилися у 2003 році та розлучилися три роки по тому. У 2011 році Шелтон одружився зі співачкою Міранді Ламберт.

Раніше «ФАКТИ» писали, що модель Вікторія маремухи вийшла заміж за француза: весільні фото.

560

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter