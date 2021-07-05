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Сина Елізабет Герлі позбавили 250-мільйонного спадку після самогубства батька

8:58 5 липня 2021
Елізабет і Деміан Герлі

Сина британської актриси та моделі Елізабет Герлі (яка раніше в прозорій сукні без спідньої білизни вразила шанувальників) позбавили його частки спадщини, яка оцінюється у 250 мільйонів доларів. У червні минулого року батько 19-річного Деміана Херлі Стів Бінг, американський бізнесмен, голлівудський продюсер і сценарист, наклав на себе руки у віці 55 років, викинувшись з вікна.

Бінг, який був серед творців таких стрічок, як «Полярний експрес», «Кенгуру Джекпот», «Прибрати Картера», ніколи не був одружений офіційно. У 2000 році у нього почався роман з Елізабет Герлі, але їх стосунки тривали менш як рок. Після народження хлопчика Стів відмовився визнавати своє батьківство. Однак Герлі, колишня наречена кінозірки Хью Гранта, домоглася експертизи ДНК і довела свою правоту через суд. З сином Бінг, який був змушений його визнати, так жодного разу і не зустрівся. У американця залишилася також позашлюбна дочка Кіра, яку народила йому тенісистка Лайза Бондер. Зараз дівчині, яку Стів спочатку також відмовлявся визнавати, 23 роки.

Деміан і Елізабет

Раніше Деміан, який працює моделлю, та Кіра виграли в суді Лос-Анджелеса справу проти свого діда Пітера Бінга. Ще у 1980 році мільйонер Пітер заснував траст для своїх майбутніх онуків. Однак він намагався виключити Деміана і Кіру з-поміж спадкоємців, доводячи, що вони не мають права на його гроші, оскільки були народжені поза шлюбом. Як повідомляє Daily Mail, Пітер Бінг подав апеляцію. І суд вищої інстанції став на його бік, оскільки це гроші Пітера, і він сам має право вирішувати, кого визнавати своїми внуками, а кого ні. Весь статок тепер буде поділено між двома дітьми сестри Стіва Мері, яких вона народила в законному шлюбі.

«Коли Стівен наклав на себе руки, він помер, думаючи, що про його дітей подбають. Те, чого хотів Стівен, тепер безсердечно змінено. Я знаю, що Стівен був би спустошений «, — прокоментувала рішення суду 56-річна Елізабет.

Стів і Елізабет

Раніше «ФАКТИ» писали — Вирвалася на волю: 55-річна Елізабет Херлі погралася в бікіні біля будинку.

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Елізабет і Деміан Герлі

Сина Елізабет Герлі позбавили 250-мільйонного спадку після самогубства батька

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