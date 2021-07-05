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«Богиня!» Екс-дружина боксера Узєлкова зачарувала фігурою у бікіні

9:35 5 липня 2021
Марина Боржемская

Марина Боржемская, за якою й досі «сохне» боксер-однолюб В'ячеслав Узелков, виклала у мережу свіжі фото, показавши підтягнуту спортивну фігуру.

У Instagram вона розмістила фото у купальнику в квітковий принт. Зірковий тренер програми «Зважені та щасливі» не хвалилася відпусткою, а таким чином вирішила привернути увагу до програми зі схуднення, яку розробила сама.

На користь програми говорили пружний прес і прокачані руки екс-Узєлкової, тому багато фоловерів зізналися, що мріють про таку ж фігуру і хотіли б записатися на програму.

Але ще більше було тих, хто хвалили Марину за красу і зовнішній вигляд.

«Краща жінка, фігура у вас дуже хороша. Так тримати, Марина!!! Щастя вам», «Фігурка — супер!», «Богиня!» «Дуже красива», «Вау! Яка фігура», — написали шанувальники.

Раніше Марина Боржемская взяла участь у челленджі українських зірок, показавши свою любов до йоги.

Фото Марини Боржемской із соціальних мереж.

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«Богиня!» Екс-дружина боксера Узєлкова зачарувала фігурою у бікіні

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