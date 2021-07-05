Дочка Демі Мур і Брюса Вілліса поділилася сексуальними фото — після того, як тролі розкритикували її фігуру

Старша дочка кінозірок Брюса Вілліса і Демі Мур (недавно 58-річна актриса знялася для глянцю, вразивши ефектним декольте) поділилася в Instagram своїми сексуальними фото на відпочинку. Так, на одному з них 32-річна Румер Вілліс позує в купальнику. На іншому — в топі, який ледь прикриває груди. Також вона опублікувала відео в купальному костюмі.

Публікації стали відповіддю тролям, які раніше розкритикували фігуру Румер, називаючи її надто худою, і радили їсти більше. Міс Вілліс заявила, що всі коментарі на тему боді-шеймінга вона вважає недоречними. І що вона тільки здається надто худою на деяких фото, зроблених під незвичайним кутом. Насправді ніяких проблем з харчуванням у неї немає. А, якби й були, негативні висловлювання щодо тіла жінки тільки погіршували б її проблеми зі здоров'ям.

На деяких фото Румер виглядає надто худою

Раніше «ФАКТИ» писали, що наймолодша з трьох доньок кінозірок Брюса Вілліса і Демі Мур, 27-річна Таллула Вілліс, оголосила про свої заручини.

Фото Instagram

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