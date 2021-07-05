27.16 / 27.38 32.15 / 32.51
Київ: +27
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Три тижні у гіпсі: Кристина Асмус впала зі сходів і порвала чотири зв'язки

13:49 5 липня 2021
Кристина Асмус

Актриса Кристина Асмус, яка неojдавно заінтригував шанувальників фото з красивим чоловіком, найближчим часом буде обмежена e пересуваннях — вона порвала кілька зв'язок на нозі.

Пару днів тому назад вона виклала в Instagram фото на лікарняному ліжку і з милицями. Її друзі і шанувальники стали цікавитися, що за фільм, який вимагає таких жертв від актриси. Проте з'ясувалося, що лікарня — не вигадка сценаристів.

Пізніше Асмус розповіла, що спускалася сходами, вирішила перевірити у телефоні, чи приїхало таксі, оступилася і впала. Причому так сильно, що у неї «хруснув весь організм». А потім ще трохи пройшлася вже із підвернутою ногою. Результат — найближчі кілька тижнів вона ходитиме з фіксованою ногою та з милицями. На щастя, постраждали зв'язки, які відновлюються самі — операцію Кристині не проводитимуть.

Нагадаємо, що актрисі, яка розлучилася з шоуменом Гаріком Харламовим, приписували романи з різними популярними акторами, зокрема, з її партнером у фільмі «Текст» Іваном Янковським, у якого нещодавно народився первісток. Мама дитини — 29-річна актриса Діана Пожарська.

Фото Кристини Асмус із соціальних мереж.

28

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Каменських і екс-дружина Позитива в бікіні помірялися, у кого «черешеньки»&nbsp;— як у Кім

Каменських і екс-дружина Позитива в бікіні помірялися, у кого «черешеньки» — як у Кім

У полі

Спека до +36 і дощі: народний синоптик показав «графіки» перепаду температур в липні

На українців, що збираються на відпочинок в Кирилівку, чатують шахраї: як розпізнати афериста

На українців, що збираються на відпочинок в Кирилівку, чатують шахраї: як розпізнати афериста

Кирилівка

Не лише медузи та злодії: відпочиваючих на азовських курортах спіткала нова неприємність

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.