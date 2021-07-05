Три тижні у гіпсі: Кристина Асмус впала зі сходів і порвала чотири зв'язки

Актриса Кристина Асмус, яка неojдавно заінтригував шанувальників фото з красивим чоловіком, найближчим часом буде обмежена e пересуваннях — вона порвала кілька зв'язок на нозі.

Пару днів тому назад вона виклала в Instagram фото на лікарняному ліжку і з милицями. Її друзі і шанувальники стали цікавитися, що за фільм, який вимагає таких жертв від актриси. Проте з'ясувалося, що лікарня — не вигадка сценаристів.

Пізніше Асмус розповіла, що спускалася сходами, вирішила перевірити у телефоні, чи приїхало таксі, оступилася і впала. Причому так сильно, що у неї «хруснув весь організм». А потім ще трохи пройшлася вже із підвернутою ногою. Результат — найближчі кілька тижнів вона ходитиме з фіксованою ногою та з милицями. На щастя, постраждали зв'язки, які відновлюються самі — операцію Кристині не проводитимуть.

Нагадаємо, що актрисі, яка розлучилася з шоуменом Гаріком Харламовим, приписували романи з різними популярними акторами, зокрема, з її партнером у фільмі «Текст» Іваном Янковським, у якого нещодавно народився первісток. Мама дитини — 29-річна актриса Діана Пожарська.

Фото Кристини Асмус із соціальних мереж.

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