Валерій Меладзе назвав Олю Полякову фріком

Російський співак Валерій Меладзе, який нещодавно став батьком вшосте, назвав Олю Полякову фріком. Так він висловився про українську співачку в інтерв'ю Ксенії Собчак.

Під час розмови журналістка попросила співака прокоментувати секс скандал з його братом Костянтином Меладзе, що розгорівся після висловлювання Ані Лорак про те, що нібито продюсер пропонував їй допомогу в розвитку кар'єри в обмін на інтимні стосунки.

Валерій зробив вигляд, що не в курсі, хто така Полякова, і категорично спростував звинувачення на адресу брата. Олю він назвав фріком.

«Я пам'ятаю її. Вона шокувала мене. По-перше, це фрік, а не виконавець, мені здається. Я пам'ятаю, що Ольга Полякова запам'яталася мені тим, що вона ходила в купальнику в громадських місцях і з короною на голові, як Сергій Звєрєв», — сказав Меладзе в інтерв'ю.

Він вважає, що скандал з Костянтином роздули. На його думку, Ані Лорак просто невдало висловилася. Чіплятися до будь-кого брат не міг, тому що є дуже інтелігентною людиною. А Кароліна не в його смаку.

«Костя такий скромний, інтелігентний, настільки трепетно ставиться до жінок … Він може написати жінці вірші, зробити гарний вчинок. Але, щоб натякати, що він чогось хоче натомість… Не можу уявити. Якщо поставити запитання Кароліні, мені здається, вона сама не зможе пояснити, до чого вона все це ляпнула. Не розумію, навіщо?», — сказав Валерій.

Нагадаємо, Оля Полякова підтримала Ані Лорак, заявивши, що Костянтин Меладзе робив їй неоднозначну пропозицію, коли вона проходила кастинг до «ВІА-Гри».

Валерій Меладзе заявлений в афіші фестивалю Atlas Weekend в Києві. Громадські активісти вимагають скасувати виступ артиста, який виступав на приватних заходах для сім'ї самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

фото Instagram.com/meladzevalerian

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