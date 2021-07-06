Закохана та щаслива Дженніфер Лопес поділилася тизером свого нового кліпу

Американська співачка та актриса Дженніфер Лопес, якій в цьому місяці виповниться 52 роки, поділилася в Instagram тизером свого нового музичного відеокліпу на сингл Cambia El Paso, який вона записала разом з пуерториканським репером Рау Алехандро. Джей Ло, яка виглядає років на двадцять молодше свого біологічного віку, знімалася на пляжі Флориди в прикрашеному кристалами топі від бікіні та джинсових шортах Levi's.

Лопес також заявила в інтерв'ю Apple Music, що ця пісня про зміни у житті, про відхід від чогось, що більше не працює. Це сприйняли, як натяк на її розрив з нареченим Алексом Родрігесом, про який зірка оголосила в квітні.

Дженніфер сказала, що тепер вона «щасливіше, ніж будь-коли» - на тлі відновленого роману з актором Беном Аффлеком, який був її нареченим 17 років тому. Закохану пару, що не приховує своїх почуттів, постійно бачать разом.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Дженніфер Лопес і Бена Аффлека заскочили за пристрасними поцілунками — в присутності дітей.





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