Колишня дружина Джонні Деппа Ембер Герд показала перше відео з донькою

Голлівудська актриса Ембер Герд, яка днями несподівано повідомила, що вперше стала матір'ю, поділилася першим відео зі своєю тримісячною дочкою Уною Пейдж. 35-річна Ембер тримає дитину на руках і п'є зі склянки через трубочку напій зеленого кольору — свіжоприготований смузі. В кінці відео Ембер, перед якою на столі лежать фрукти та овочі, вимовляє: «Селера». Судячи з усього, намагаючись вгадати склад.

«Можна забрати дівчину з Лос-Анджелеса, але Лос-Анджелес з дівчини — ні», — підписала ролик Ембер.

За словами Герд, Уна народилася 8 квітня. Дівчинку виносила сурогатна мати. Херд вирішила стати матір'ю ще чотири роки тому — після розлучення з кінозіркою Джонні Деппом. Вони одружилися 3 лютого 2015 року. 23 травня 2016 року зірка «Аквамена» подала на розлучення, яке було оформлено у січні 2017 року. Подружжя довго з'ясовувало стосунки в суді, звинувачуючи один одного в домашньому насильстві. В результаті суд визнав винним Деппа.

Зараз бісексуалка Ембер Херд, у якої також був короткий роман з мільярдером Ілоном Маском, зустрічається з кінооператоркою Бьянкою Буті.

Раніше несподівану заяву про те, що вона стала матір'ю, зробила також британська супермодель Наомі Кемпбелл .

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