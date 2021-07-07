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«Улюблена лялька»: Ані Лорак прилетіла до Києва і обіцяє українцям «щось дуже цікаве»

11:45 7 липня 2021
Ані Лорак

Українська співачка Ані Лорак, яка наразі живе та виступає в Росії, після нещодавніх гастролей в Тулу у черговий раз прилетіла в Україну.

Фото своєї прогулянки вулицями столиці вона опублікувала в Instagram. «Місто натхнення. Ми знову готуємо (бомбу) в турборежимі. Як думаєте, що на вас чекає?» — написала вона. На фото співачка позує в елегантній обтягуючій сукні чорного кольору з відкритими плечима, у босоніжках і сонцезахисних окулярах.

А в одному з фан-акаунтів співачки з'явилося відео з її зверненням, де Ані підтверджує приїзд в Україну.

Шанувальники із захопленням відгукнулися на новину про приїзд свого кумира.

«Кароліна, нарешті, ви в Україні», «Дуже хотілося б виступ, швидше б тур Україною», «У вас така фігура», «Чекаємо концерт в Києві!», «Пісня на українському буде синглом?», «Як завжди найстильніша і шалено красива»,"Київ — це любов", — пишуть фанати.

Раніше співачка оголосила конкурс серед шанувальників, запропонувавши їм зробити кавер на пісню «Роздягнена» і пообіцявши переможцю новий iPhone 12.

Фото Ані Лорак із соціальних мереж.

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