«Працювати в цей день — хороша прикмета»: лідер «Дизель Шоу» Єгор Крутоголов відсвяткував день народження

Художній керівник і актор «Дизель Студіо» Єгор Крутоголов, який відзначив нещодавно 15-річчя подружнього життя з дружиною Катериною, відсвяткував день народження.

Він планував з дружиною махнути на відпочинок до Хорватії, але поїздку довелося відкласти через роботу. День народження Єгор зустрів на знімальному майданчику четвертого сезону комедійного серіалу «Папаньки».

«Спочатку, у мене був план від всіх втекти, взяти свою дружину, залишити дітей бабусі і рвонути до Хорватії. Ми навіть забронювали катамаран. Але тут продюсер серіалу мені каже: «Стоп, нікуди ти не поїдеш, ми тут під тебе таку локацію знайшли і не можемо рухатися по датам. Коротше, ти в день народження знімаєшся! З одного боку, розчарування, а з іншого боку — працювати в день народження — це хороша прикмета, значить, я при справі», — розповів Єгор Крутоголов.

Першими актора привітали дружина і сини — Лев і Макс.

«Дружина і синочки мене одягли в усе новеньке, чистеньке, так би мовити, організували мені святковий „лук“. І ось тепер я в червоних труселях. (Сміється) Колеги мені продовжують приносити елітний алкоголь. Художник-постановник „Папаньок“ Руслан подарував мені чудову картину із зображенням мене і дружини. Нарешті мені подарували красиві столові прилади, а то їм руками останні 3 роки», — жартує Єгор Крутоголов.

А після зйомок він організував для друзів і колег святкову вечірку вдома.

Раніше Єгор Крутоголов розповів, як із сім'єю провів відпустку.

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