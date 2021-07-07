«Банкрутство і борг в 36 мільйонів»: Андре Тан розповів, як пережив кризу

Відомий український дизайнер Андре Тан, який розкрив причину розпаду його шлюбу, розповів про банкрутство і багатомільйонні борги, в яких він загруз через пандемію. Подробицями дизайнер поділився в відвертому інтерв'ю Маші Єфросиніній.

Дизайнер зізнався, що через пандемію йому довелося закрити всі свої магазини і розпустити співробітників, а після — будувати бізнес буквально з нуля.

«Коли настала пандемія, три місяці закриті всі магазини, а комунальні послуги та оренду потрібно оплачувати — це величезні гроші. Плюс до всього, команда, яку ти збирав роками, як перлове намисто, розсипається, тому що ти їм не платиш, бо тобі нема з чого платити. Плюс до всього, фабрики працюють, все шиють, а прибутку немає. Мало того, ти не розумієш, чи будуть люди купувати одяг, і що взагалі захочуть люди після того, як вони просиділи більше трьох місяців вдома. Я взагалі не розумів, що робити. В якийсь момент, я взагалі перестав розуміти, хто я, і що я, і навіщо я», — розповів АндреТан.

Тоді він серйозно замислювався про зміну професії, бачив себе фотографом, дизайнером інтер'єрів. Але Тану, який приїхав колись до Києва без копійки в кишені, з однією швейною машинкою під пахвою, вдалося пережити банкрутство і переформатувати свій бізнес.

«Банкрутство — це коли ти не можеш виплатити за своїми боргами, коли ти винен фабрикам, партнерам і банкам, але ти не можеш покрити свої борги. В цілому, я був винен 36 мільйонів гривень», — здивував дизайнер.

Подолати кризу йому допомогла наполегливість і друзі, які повірили в нього й інвестували.

Андре Тан каже, що за цей рік він заново народився. «Втратив родину, але придбав себе», — сказав дизайнер.

Раніше співак Артем Пивоваров розповів «ФАКТАМ», як він пережив карантин і як пандемія позначилася на шоу-бізнесі.

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