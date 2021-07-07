«Нічого не можу з цим вдіяти»: Регіна Тодоренко зізналася в наявності у неї серйозного захворювання

Регіна Тодоренко, яка зворушливо привітала чоловіка з річницею весілля, зробила відверте зізнання передплатникам в Instagram. У сторіз зірка розповіла, що страждає від серь е спеку хвороби хребта.

«І з цим я нічого вдіяти не можу. У мене серйозна хвороба хребта. Через хворобу мені з дитинства не можна було робити багато речей, доступних іншим дітям. Якщо чесно, я просто хотіла бути такою ж нормальною, як і всі діти. Хотіла, щоб мені дозволяли стрибати на батутах, стрибати на банджі, хотіла кататися на ковзанах. Я все життя так хотіла бути нормальною, що доводила собі, що зможу робити навіть більше, ніж нормальні діти!», — заявила Регіна, показавши рентген-знімок свого хребта.

За її словами, одним з її головних її страхів було побоювання стати невільною.

«Доводячи собі, що біль мене не обмежує, я: облетіла цілу планету; провела 230 000 км в повітрі; стрибнула в Замбії з висоти 111 метрів; занурилася на глибину півкілометра; опустилася в надра Землі на 400 метрів; стрибнула з парашутом з висоти 4000 метрів. Хіба я зробила б це, якби у мене не було стимулу? Цей біль нагадує мені, що потрібно прокинутися якомога раніше і починати проживати життя. Біль — це моя особиста нагадування кожен день, що життя не нескінченне. Що поруч існує смерть», — сказала телеведуча.

А раніше Тодоренко зізналася, що перехворіла ковідом на відпочинку в Туреччині.

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