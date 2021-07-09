«Виглядав як загнаний звір»: екс-дружина Валерія Меладзе розповіла, як жилося його братові Костянтину в першому шлюбі

Перша дружина Валерія Меладзе Ірина, яка нещодавно розповіла, що всі її образи у минулому і що вона простила суперницю — нинішню дружину співака, пригадала історію розлучення брата її екс-чоловіка — продюсера Костянтин Меладзе.

У студії програми «Судьба человека» вона нагадала, що продюсер і його перша дружина Яна розлучилися у 2013 році, проживши у шлюбі 19 років і народивши трьох дітей, пише «ЕГ». Однак на їхньому сімейному житті позначилася специфіка роботи продюсера.

«Костянтин періодично виглядав як загнаний звір. Чого вартий тільки випадок, коли дружина Кості Яна приходить додому з новонародженим сином на добу раніше з пологового будинку і далі чує стукіт ногами і руками у двері їхньої квартири. І крик: „Костя, відкрий, я знаю, що ти вдома!“ Яна відкрила двері, і далі німа сцена», — розповіла Ірина.

Жінка стверджує, що на Костянтина Меладзе велося справжнє полювання — жінки постійно шукали зустрічі з продюсером групи «ВІА Гра», що негативно позначалося на відносинах Костянтина з дружиною.

«Я в жодному разі не виправдовую Костю, але іноді жінки поводяться таким чином, що ще неясно, де більше, а де менше зла. Іноді зла більше з боку жінок. Те, що витворяли дами, це виглядало як полювання у джунглях, війна без правил. Нескінченний танець з бубном на кістках. І сім'ї, і діти, і дружини зміталися», — зазначила Ірина Меладзе.

Нагадаємо, що зараз Костянтин Меладзе одружений з екс- «віагрою» Вірою Брежнєвою — пара оформила свої стосунки у 2015 році.

А нещодавно ім'я продюсера виявилося замішаним у скандалі — різні співачки, в тому числі й ті, які виступали у «ВІА-Грі», заявляли, що Костянтин Меладзе «розпускав руки». А все почалося із заяви Ані Лорак, яка розповіла, що деякі пропозиції продюсера в обмін на співпрацю були для неї неприйнятними.

Фото Костянтина Меладзе із соціальних мереж.

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