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Славія, що розійшлася із Дзідзьо, поніжилася на сонці майже голяка

11:40 11 липня 2021
SLAVIA

Співачка SLAVIA, колишня дружина популярного співака Дзідзьо, порадувала своїх шанувальників в Instagram новим фото, на якому вона зображена майже голяка.

«Літо це коли хочеться ніжитися на сонечку. Люблю місця, де зливаєшся з природою тілом і душею… де немає сторонніх поглядів, де не треба фарбуватися, думати у що одягнутися, де не потрібно рівно тримати спинку, робити сексуальну ходу і демонструвати бренди та інтелект… Коли лежу на сонечку, я не читаю книжку, не розмовляю по телефону… Я спостерігаю за природою, вслухаючись в її ультразвуки, і відчуваю себе в моменті… а ще, я пишу вірші до своїх майбутніх пісень…» — написала вона.

Шанувальники і шанувальниці співачки захоплюються її красою в коментарях до фото.

«Ніжна, як сонечко»; «Краса»; «Ви дуже красива! Виглядаєте на 25 років і на всі 100%:)», — пишуть вони.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно SLAVIA заінтригувала фоловерів фото з загадковим хлопцем, який стояв поруч зі співачкою спиною до об'єктиву.

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