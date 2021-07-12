Французька актриса Леа Сейду, відома за фільмами «Місія нездійсненна: Протокол Фантом», «Робін Гуд», «Життя Адель», «Красуня та чудовисько», а також виконанням ролі дівчини Джеймса Бонда в картинах «007 Спектр» і «Не час вмирати», змушена була відкласти (а, можливо, і взагалі скасувати) заплановану поїздку на Каннський кінофестиваль — після того, як у неї виявився позитивним тест на коронавірус. При цьому, як повідомляє видання Variety, Леа повністю вакцинована — вона отримала обидві дози вакцини.

Актриса заразилася ковідом на знімальному майданчику нового проєкту. Симптомів хвороби у неї немає. Дотримуючись правил безпеки, вона знаходиться на самоізоляції у себе вдома в Парижі та очікує негативного результату тесту, щоб встигнути взяти участь хоч в декількох заходах.

Сейду збиралася представити в Каннах чотири фільми з її участю — «Французький вісник», «Історія моєї дружини», «Франція» і «Обман».

36-річна Леа планувала прибути на кінофестиваль 9 липня.

Раніше, як писали «ФАКТИ», через загрозу зараження коронавірусів на самоізоляцію відправили дружину принца Вільяма Кейт Міддлтон.

фото Instagram

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