Втратила два кілограми ваги за день: зірка каналу «1+1» Лідія Таран раптово опинилася у лікарні

Зірка каналу «1 + 1» Лідія Таран, яка раніше приєдналася до флеш-мобу до Дня йоги, несподівано для багатьох глядачів опинилася у лікарні.

Так, у сторіс в Instagram вона записала відео на лікарняному ліжку.

Лідія не сказала, що саме сталося, заявивши лише про те, що після наркозу добре себе почуває.

«Довго думала, як провести сьогоднішній ранок, і вирішила провести його в клініці. По-перше, спиш довше, по-друге, наркози стали дуже хорошими. Відчуваю себе чудово. Класно втратила два кіло води, тепер нарешті можу випити каву» , — повідомила знаменитість.

Шанувальники телеведучої всерйоз занепокоїлися: чи не потрібно здавати для неї кров, і чи не вагітна їхня улюблениця.

Телезірка, у свою чергу, вважала за краще не коментувати ситуацію і за кілька годин приїхала додому, почавши готуватися до перегляду фіналу Євро-2020.

Тому питання про те, що ж відбулося насправді, поки що залишається відкритим.

Нагадаємо, що у Всесвітній день вишиванки, який відзначають кожного третього четверга травня, телеведуча зізналася, що немає іншого одягу, в якому б вона відразу відчувала велику гордість, силу і красу.

Фото Лідії Таран із соціальних мереж.

947

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter