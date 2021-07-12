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Онука Чапкіса Анна Сафрончік у міні-бікіні зачарувала сина Софії Ротару: гарячі фото

13:27 12 липня 2021
Анна Сафрончік

Італійська актриса і модель Анна Сафрончік, онука легендарного Григорія Чапкіса, яка відвідала його похорон у Києві, повернулася на грецький Міконос, де проводить залишок відпустки.

На острові дівчина продовжує насолоджуватися сонцем і пляжем, проводячи спонтанні Instagram-фотосесії, якими радує друзів, родичів та фоловерів.

На одній з недавніх фото Анна постала у міні-бікіні, показуючи свою спокусливу фігуру з усіх боків.

Її знімки, як зазвичай, зібрали велику кількість захоплених відгуків, у числі захоплених фоловерів виявився і єдиний син Софії Ротару Руслан.

Фанати, включаючи сина Ротару, поставили понад 8 тисяч лайків і написали компліменти:

«Дивуюся», «Ви занадто сильно схудли, кілька зайвих кілограмів вам не зашкодить», «Чудове бікіні. Кожен день, який проходить, ти стаєш все красивіше», — пишуть шанувальники краси Анни.

Нагадаємо, що Анна Сафрончік народилася у Києві, з юних років займалася творчістю і відвідувала різні гуртки, а також художню школу. Її батьки — тенор Євген Сафрончік і балерина Лілія Чапкіс (обидва були солістами національного театру опери та балету ім. Шевченка).

Після похорону Григорія Чапкіса Анна Сафрончік ще деякий час залишалася у Києві. У соцмережі вона викладала фото, зроблені на столичній набережній.

Фото Анни Сафрончік із соціальних мереж.

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