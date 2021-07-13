Популярна модель та колишня дівчина Майкла Кітона повісилася після загибелі сина
Популярна британська модель та телеведуча Сем Ремплін наклала на себе руки через півтора року після смерті свого сина Денні. Як повідомляє видання Daily Star, 17-річний юнак загинув в ДТП, розбившись на мотоциклі.
47-річну Сем знайшли повішеною у неї вдома в іспанському місті Малага. Раніше вона писала в соцмережах, що вірить в загробне життя і сподівається знову бути зі своєю дитиною після смерті. Вона почала багато пити та говорила з близькими про самогубство.
У жінки залишилася 27-річна дочка Саммер Річардсон.
Сем раніше була дівчиною голлівудського актора Майкла Кітона — зірки фільмів Тіма Бертона «Бетмен» і «Бетмен повертається». Вона вела голлівудське телешоу Tinseltown, а також була фіналісткою популярного американського кулінарного реаліті-шоу «Пекельна кухня».
В останні місяці свого життя вона відмовилася від гламурної кар'єри і працювала доглядальницею.
Раніше «ФАКТИ» писали — Сценаристка серіалу «Затока Доусона» наклала на себе руки в 50 років, не витримавши тривалої боротьби з коронавірусом.
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