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Шоу-бізнес

Популярна модель та колишня дівчина Майкла Кітона повісилася після загибелі сина

9:49 13 липня 2021
Сем Ремплін

Популярна британська модель та телеведуча Сем Ремплін наклала на себе руки через півтора року після смерті свого сина Денні. Як повідомляє видання Daily Star, 17-річний юнак загинув в ДТП, розбившись на мотоциклі.

47-річну Сем знайшли повішеною у неї вдома в іспанському місті Малага. Раніше вона писала в соцмережах, що вірить в загробне життя і сподівається знову бути зі своєю дитиною після смерті. Вона почала багато пити та говорила з близькими про самогубство.

Сем з сином

У жінки залишилася 27-річна дочка Саммер Річардсон.

Сем раніше була дівчиною голлівудського актора Майкла Кітона — зірки фільмів Тіма Бертона «Бетмен» і «Бетмен повертається». Вона вела голлівудське телешоу Tinseltown, а також була фіналісткою популярного американського кулінарного реаліті-шоу «Пекельна кухня».

В останні місяці свого життя вона відмовилася від гламурної кар'єри і працювала доглядальницею.

Раніше «ФАКТИ» писали — Сценаристка серіалу «Затока Доусона» наклала на себе руки в 50 років, не витримавши тривалої боротьби з коронавірусом.

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