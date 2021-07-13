Колишній чоловік Алли Пугачової помер від наслідків ковіда

У Москві від наслідків коронавірусного захворювання помер режисер і колишній чоловік Алли Пугачової Олександр Стефанович. Чоловікові було 76 років.

Як виявилося, останнім часом він лежав в реанімації лікарні імені братів Бахрушин з великим ураженням легень. А при госпіталізації медики виявили у Стефановича 50%-ве ураження легень.

Олександр Стефанович був другим чоловіком російської співачки. Пара прожила в шлюбі з грудня 1977 по грудень 1980 року. При цьому він допомагав з її кар'єрою. Причини розриву шлюбу чоловік і жінка називали різні, так, співачка дорікала йому в невірності.

Нагадаємо, напередодні стало відомо про ухудешніі стану 38-річної російської співачки Марини Максимової, яку повторно підключили до апарату ЕКМО. Як повідомила подруга МакSим, в легенях жінки почався сильний гнійно-запальний процес.

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