Макsим знову стало гірше, у артистки почався сепсис

38-річну російську співачку Марину Максимову, яку напередодні повторно підключили до апарату ЕКМО, наздогнала нова біда. Як повідомила kp.ru подруга МакSим, останнє дослідження показало — в легких почався сильний гнійно-запальний процес.

«Судячи з усього, почався сепсис. Лікарі роблять все можливе, щоб полегшити її стан», — сказала співрозмовниця видання.

Медики поки обережні в прогнозах, але припускають, що вірус вразив пацієнтку повторно.

Наразі співачка знаходиться в медикаментозному сні, куди її помістили два тижні тому.

Відомо, що Максимова захворіла 12 червня. У неї був сухий кашель, температура 39 і лихоманка. Спочатку лікувалася сама — приймала антибіотики та противірусні препарати. Коли з'явилася задишка, артистку госпіталізували в приватну клініку. Там їй почали проводити кисневу терапію, але стан не поліпшувався. Потім її підключили до апарату ШВЛ, а після перекладу в іншу клініку — до апарата ЕКМО.

686

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter