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«У стані сопору»: лікарі побоюються ускладнень на серце у співачки МакSим

19:56 10 липня 2021
Марина Максимова

38-річну російську співачку Марину Максимову, відому під сценічним ім'ям МакSим, повторно підключили до апарату ЕКМО. До такого рішення медики вдалися, коли виявилося — дихати самостійно жінка не може.

Тепер вона знаходиться в стані сопору — глибоко пригніченого свідомості (такого пацієнта можна розбудити, тільки використовуючи зовнішні подразники), повідомляє Стархіт .

За інформацією джерела з клініки, знаменитість дійсно не може дихати самостійно через ураження правої легені. В даний час до неї підключили спеціальну трубку для відкачування рідини.

Також медики побоюються — легенева гіпертензія може дати ускладнення на серце.

Нагадаємо, прямо в комі МакSим пройшла обряд соборування. Його проводив її духівник ігумен Лука (Степанов), настоятель Пронського чоловічого монастиря в Рязанській області.

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