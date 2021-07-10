«У стані сопору»: лікарі побоюються ускладнень на серце у співачки МакSим

38-річну російську співачку Марину Максимову, відому під сценічним ім'ям МакSим, повторно підключили до апарату ЕКМО. До такого рішення медики вдалися, коли виявилося — дихати самостійно жінка не може.

Тепер вона знаходиться в стані сопору — глибоко пригніченого свідомості (такого пацієнта можна розбудити, тільки використовуючи зовнішні подразники), повідомляє Стархіт .

За інформацією джерела з клініки, знаменитість дійсно не може дихати самостійно через ураження правої легені. В даний час до неї підключили спеціальну трубку для відкачування рідини.

Також медики побоюються — легенева гіпертензія може дати ускладнення на серце.

Нагадаємо, прямо в комі МакSим пройшла обряд соборування. Його проводив її духівник ігумен Лука (Степанов), настоятель Пронського чоловічого монастиря в Рязанській області.

167

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter