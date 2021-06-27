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Шоу-бізнес

Важка форма пневмонії: співачка МакSим у критичному стані

14:18 27 червня 2021
МакSим

Російська співачка Марина Максимова, відома як МакSим, знаходиться в лікарні у критичному стані. У артистки уражено понад 80% легенів, повідомляє Telegram-канал Mash.

Лікарі ввели артистку у стан медикаментозної коми. У неї дуже важка форма пневмонії — КТ4.

Відомо, що Максимова захворіла 12 червня. У неї був сухий кашель, температура 39 та лихоманка. Спочатку лікувалася сама — приймала антибіотики та противірусні.

Коли з'явилася задишка, артистку госпіталізували у приватну клініку. Там їй почали проводити кисневу терапію, але стан не поліпшувався. Потім її підключили до апарату ШВЛ.

Через деякий час МакSим перевели до реанімації в іншу лікарню та ввели у медикаментозну кому.

За даними деяких російських сайтів, які посилаються на інформоване джерело, МакSим «перевели на ЕКМО, оскільки апарат ШВЛ не справляється».

фото https://www.gazeta.ru/

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