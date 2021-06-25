Уражено 75 відсотків легенів: співачку МакSим сьомий день не виводять з коми

Російську співачку МакSим (справжнє ім'я Марина Максимова), яку екстрено госпіталізували з коронавірусом, лікарі сьомий день не виводять з медикаментозної коми. Про це повідомляє «Стархіт».

За словами інформованого джерела, самопочуття артистки погіршилося й оцінюється як важке. У МакSим ураження легенів перевищує 75%.

Медики перевели артистку в умовну групу «КТ-4», до якої відносять всіх хворих на коронавірус з великою площею ураження легенів.

Вона знаходиться у медикаментозному сні.

Нагадаємо, до лікарів МакSим потрапила з важкою пневмонією. У неї були вражені понад 40% легенів, хоча тест на ковід показав негативний результат. У співачки також була температура під 40, сильний кашель, слабкість.

Після всіх необхідних процедур медики спробували неінвазивну вентиляцію легенів, а потім ввели співачку у штучну кому й підключили до апарату ШВЛ. Це дозволило зосередити всі сили її організму на боротьбу з інфекцією.

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