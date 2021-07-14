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«Чоловік підловив»: Приходько в образі Маліфісенти вразила інтимним фото

10:20 14 липня 2021
Анастасія Приходько

Співачка Анастасія Приходько, яка цієї весни втретє стала мамою і періодично показує фоловерам, як вона годує грудьми маленького Луку, цього разу виклала у мережу незвичайне фото з малюком.

Співачка в образі Маліфісенти (персонажа однойменного фентезійного фільму) з оголеним торсом годує грудьми малюка. «Хто не зрозумів, це я на „Співають всі“ в образі Маліфісенти у перервах між зйомками годую Луку. Чоловік підловив», — таким коментарем супроводила співачка фото, викладене в Instagram .

Фото вразило друзів і фоловерів Анастасії.

Нещодавно співачка показала, як її з трьома дітьми сфотографував чоловік: донька Нана щось намагається сказати, старший син Гордій закинув ногу на огорожу, а сама Анастасія на руках з молодшим сином Лукою закотила очі. Приходько пожартувала, що на фото краще за всіх вийшов її чоловік.

Фото Анастасії Приходько з соціальних мереж.

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