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Хто ще не купався цього літа? Ірина Федишин в бікіні відкрила плавальний сезон

15:45 14 липня 2021
Федишин

Українська співачка Ірина Федишин у розпал літа поки не вибралася на море. Артистка продовжує виступати на концертах, зніматися в телешоу. При цьому Ірина вирішила не відставати від більшості українців і «відкрила плавальний сезон».

«Сьогодні відкрили плавальний сезон. А ви вже купалися цього літа?» — повідомила Федишин в Instagram.


Судячи з повідомлення, сім'я Ірини відпочиває у заміському комплексі.

Співачка з'явилася у кадрі в роздільному смугастому купальнику та масивних сонцезахисних окулярах, прибравши волосся в пучок. При цьому не можна було не звернути увагу на прекрасну форму Ірини — довгі стрункі ноги, плоский животик, вузьку талію та пишні груди.

Шанувальники залишили під відео безліч захоплених коментарів.



Раніше з'явилася інформація, що Ірина Федишин знову зібралася заміж. Велике весілля співачка збирається влаштувати зі своїм чоловіком продюсером Віталієм Човником. Подружжя вже 15 років разом. Вони виховують двох синів -10-річного Юрчика та 5-річного Олега.

Фото Instagram / irynafedyshyn

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