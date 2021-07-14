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Можна стати сусідом за 4−5 тисяч доларів на місяць: у мережі показали, як виглядає шикарний будинок подруги Зеленського Олени Кравець

18:31 14 липня 2021
Кравець

Зірка студії «Квартал-95» Олена Кравець, яка нещодавно зламала ногу, змушена поки не працювати багато, а більше перебувати вдома.

На телеканалі LIVE показали розкішну резиденцію артистки на Осокорках у Києві.

Котеджне селище розраховане всього на 17 ділянок, між якими зовсім немає парканів. Територія надійно охороняється. Є загальний басейн з морською водою і причал, на якому кожному домовласникові відведено одне паркувальне місце для катера або яхти.

Будинки поруч не продаються. Вони вже заселені. Але можна зняти в оренду особняк за 4−5 тисяч доларів і стати сусідом зірки хоча б на місяць.

Будинок Кравець знаходиться в 50-ти метрах від води. На подвір'ї — килим з трави і низенький зелений паркан по периметру. Особняк площею близько 300 квадратних метрів виконаний з дерев'яного бруса. Дизайном інтер'єру займалася дружина відомого телеведучого Андрія Данилевича.

У будинку є кімнати для всіх дітей Олени — двійнят Каті і Вані, яким вже по п'ять, і старшої доньки Маші.

Хоча Маша з 16 років покинула рідну домівку і винаймає квартиру разом з подругою. Дівчина почала активно займатися моделінгом, розповідаючи про своє життя у соціальних мережах.

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