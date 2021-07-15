Леся Никитюк порівняла себе з Кім Кардаш’ян, українці не втрималися: «А як же ж в туалет?»

Лесі Никитюк, схоже, не дають спокою лаври актриси і моделі Кім Кардаш'ян — якщо раніше українська телеведуча «приміряла» «попу як у Кім», то тепер взялася і за одяг.

У Instagram вона запустила паралельно два відео — з собою і з Кім. У ньому бідолаха-українка з невеселим обличчям намагається влізти у латексну обтягуючу сукню, що дається їй з великими труднощами. «Коли колишній запросив на побачення», — прокоментувала вона ролик.

Ймовірно, відео — фрагмент зйомок нової програми Никитюк, тому що першим під ним поставили лайк ведучі телеканалу, на якому працює Леся, а також Ірина Монатік. Більшість же фоловерів Лесі щиро співчували — мовляв, важка у неї праця. А також із сарказмом запитували, а що ж вона робитиме, якщо їй раптом захочеться в туалет …

Раніше Леся Никитюк у коротеньких шортах, повернувшися «п'ятою точкою» до фотографа, показала свою тягу до знань і запитала поради у фоловерів з приводу топ-5 книг, які їй порадили б прочитати.

Фото Лесі Никитюк із соціальних мереж.

445

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter