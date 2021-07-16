Слава Камінська у свій день народження втекла до Туреччини

Співачка Слава Камінська, яка втратила нещодавно батька, 16 липня відзначає день народження. Їй виповнилося 37 років. Друзі влаштували для іменинниці сюрприз і спонтанно відвезли її на вікенд в одне з найкрасивіших місць у Туреччині — Каппадокію.

За словами Слави, вона ніколи не любила відзначати день народження.

«Не знаю, чому, але ця нелюбов у мене з дитинства! Можливо, тому що практично ніколи не відзначали, а дуже хотілось. Або просто через те, що цього дня дуже багато уваги і мене це бентежило», — розповіла співачка в Інстаграм.

Слава не приховує, що любить свій вік і відчуває себе комфортно. Вона задоволена тим, як виглядає, і особливо — тим, як себе відчуває.

«Я завжди любила і продовжую любити свій вік. Незалежно від того, що кожен рік вносить ті чи інші корективи в наші інтереси, здоров'я, зовнішність або психологічну рівновагу. Виглядати зовні молодим — це іноді дорого, але дуже просто. А ось залишатися молодим всередині — це особливий талант, яким я, слава богу, володію», — поділилася Слава.

Нагадаємо, Слава Камінська була учасницею групи «НеАнгели». Після розпаду колективу вона почала сольну кар'єру. Нещодавно вона випустила провокаційно-іронічний кліп «Слава Богу!».

Співачка розлучилася з хірургом Едгаром Камінським, але зберегла з ним дружні стосунки. Разом вони виховують сина Леона і дочку Лауру.

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