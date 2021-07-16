Зірковий скандал: Анна Трінчер хлюпнула водою в Jerry Heil, а та «злила» її інтимні фото

Після гучного скандалу з блогером Олександром Волошиним в шоу-бізнесі розгорілася нова сварка. Цього разу між його подругою — співачкою Анною Трінчер і її колегою Jerry Heil.

Відомо, що дівчата записали спільний трек, але хтось опублікував його до офіційної прем'єри. А перед цим Анна Трінчер і Jerry Heil посварилися в Інстаграм.

Jerry Heil (справжнє ім'я Яна Шемаєва) опублікувала в сторіс кадри відвертій фотосесії Анни і скріни їх особистого листування. Пізніше Яна пояснила, що зробила це випадково.

«Людина просто заскрінила нашу переписку і виставила в сторіс. Навіщо, Jerry Heil? Вона не бере трубку, не відповідає на смс і не видаляє скрін. Може мені теж щось злити?» , — обурювалася Трінчер.

Ображена Анна в боргу не залишилася і опублікувала фото подруги, на якому вона позує топлес.

Конфлікт продовжився і за лаштунками шоу «Співають всі» (канал «Україна»), де обидві співачки сидять в журі. У перерві, коли Jerry спілкувалася з колегами, Анна тихенько підійшла до неї ззаду і вилила за комір воду зі склянки. Яна була шокована вчинком подруги. Трінчер награно намагалася просити вибачення, що явно не влаштовувало подругу.

В зірковий конфлікт довелося втрутитися Наталі Могилевській.

Нагадаємо, раніше розгорівся скандал через блогера Олександра Волошина, який на камеру подарував дівчинці дорогий смартфон, а потім відібрав його. Пізніше блогер пояснив, що це було постановочне відео заради хайпа.

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