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«Треба поважати свою лінь»: Лілія Ребрик розповіла, чому вона противниця дієт і виснажливих занять спортом

17:59 16 липня 2021
«Треба поважати свою лінь»: Лілія Ребрик розповіла, чому вона противниця дієт і виснажливих занять спортом

Відома українська телеведуча Лілія Ребрик, яка не так давно продемонструвала і танцювальні таланти, як не дивно, є противницею дієт. Про це вона розповіла в інтерв'ю «ФАКТАМ».

За її словами, справа в дотриманні правил правильного харчування, коли можна і потрібно поважати власні бажання і бути в гармонії зі своїм тілом. І навіть якщо хочеться тортик або пиріг, варто з'їсти його, навіть якщо потім калорії доведеться «відпрацьовувати» в спортзалі.

Сама Лілія запевняє, що любов до регулярної фізичної навантаженні з'явилася у неї під час локдауна, коли вона сама попросила чоловіка Андрія піти в спортзал разом.

«Коли був локдаун, я зрозуміла, що мені не вистачає фізичного навантаження, і попросила Андрія разом зі мною піти в спортзал. У цьому навіть було щось романтичне. Зараз ми займаємося більше вдома, влаштовуємо танцювальні марафони для учасників нашої студії», — сказала знаменитість, зазначивши, що вона проти виснажливих занять спортом і вважає — треба поважати свою лінь і іноді дозволяти собі побайдикувати.

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик розкрила рецепт унікального напою для стрункості фігури.

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