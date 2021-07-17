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Цирульник перестарався: Дзідзьо позбувся своєї шикарної бороди

12:07 17 липня 2021
Дзідзьо

Відомий український співак Дзідзьо, колишня дружина якого нещодавно поніжилася на сонці майже голяка, сильно підстриг свою бороду. Своїм новим фото він поділився в Instagram.

«Зайшов нарешті підстригти бороду, а майстер без попередження, як зняв так зняв. Шо скажете? Забагато?» — написав він.

Шанувальники артиста активно коментують нове фото.

«Так молодше виглядаєте», — написала одна за шанувальниць.

«На таку спеку саме то)), і вам пасує», — додала інша.

«Чоловіче варто спробувати нас здивувати і прибрати всьо геть.» — запропонувала третя.

Як писали «ФАКТИ», останнім часом в мережі бурхливо обговорюють розлучення DZIDZIO та Slavia. Пара була разом 20 років. Співаки, які вже не живуть разом, продовжують публічно з'ясовувати стосунки й звинувачувати один одного.

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