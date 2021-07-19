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Стає схожою на маму: Дженніфер Лопес поділилася фото з 13-річною дочкою

8:42 19 липня 2021
Дженіфер Лопес

Американська актриса і співачка Дженніфер Лопес, яка насолоджується романом зі своїм колишнім нареченим Беном Аффлеком і вже підшукує місце для їх спільного проживання, поділилася селфі, де позує разом зі своєю 13-річною дочкою Еммі. «Вікенд з моїм кокосиком», — написала Лопес, якій 24 липня виповниться 52 роки.

Шанувальники Джей Ло відзначили, що дівчинка подорослішала і стає все більше схожою на маму. І що вони виглядають як сестри-близнючки, а не як мати з донькою.

Лопес народила двійнят Еммі та Макса в шлюбі зі співаком Марком Ентоні, який був її третім офіційним чоловіком.

Раніше «ФАКТИ» писали — Три покоління красунь: Дженніфер Лопес поділилася фото з матір'ю та донькою.

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