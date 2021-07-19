Зірка «Гаррі Поттера» одружився у 58 років

Британський актор, режисер та сценарист Девід Тьюліс, відомий за роллю Ремуса Люпина в серії фільмів про Гаррі Поттера, а також за картинами «Повне затемнення», «Сім років у Тибеті», «Хлопчик в смугастій піжамі», таємно одружився. Другою дружиною актора стала його давня подруга — француженка на ім'я Ермін. 58-річний Девід та Ермін, про яку мало що відомо (за деякими даними вона художниця), оголосили про своє весілля в Instagram, не уточнюючи дату.

У 1992 році Девід Тьюліс одружився з режисеркою Сарою Шугармен, але вже через рік вони розлучилися. Пізніше зустрічався з англійською актрисою Кейт Харді. Мав тривалі стосунки з англійською актрисою Анною Фріл. 9 липня 2005 у них народилася дочка Грейсі, але у грудні 2010 року пара розлучилася.

Кадр з "Гаррі Поттера"

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