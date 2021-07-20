Популярна модель та колишня кохана Леонардо Ді Капріо народила первістка

Популярна німецька супермодель Тоні Гаррн народила первістка. Фото новонародженої дочки, якій дали ім'я Лука Малайка, Тоні опублікувала в Instagram. «Вона відразу назавжди підкорила наші серця», — написала 29-річна модель.

Гаррн відома своїм романом з голлівудським серцеїдом Леонардо Ді Капріо. Їхні стосунки тривали півтора року — з травня 2013 по грудень 2014 року. У жовтні минулого року Тоні вийшла заміж за британського актора Алекса Петтіфера. Весілля зіграли в рідному місті нареченої — Гамбурзі. Раніше Алекс був заручений з онукою Едвіса Преслі — актрисою Райлі Кіо. 31-річний Петтіфер відомий за фільмами «Громобой», «Страшенно красивий», «Супер Майк».

Про свою вагітність модель оголосила у березні цього року.

Тоні і Алекс

Раніше, як писали «ФАКТИ», модель Ешлі Грем голим фото повідомила про свою другу вагітність.

фото Instagram

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