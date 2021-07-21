Соломія Вітвіцька показала жахливі синці під очима і розкрила подробиці аварії

Ведуча ТСН Соломія Вітвіцька, яка тиждень тому потрапила в аварію, показала жахливі синці під очима і розкрила подробиці пригоди. Минулої середи ввечері вона разом з друзями поверталася з дня народження похресниці. За кермом була подруга Вітвіцької. Аж раптом їхній автомобіль зіткнувся з вантажівкою. В результаті Соломія вдарилися головою, а в подруги підозрюють перелом ноги. Ніч жінки провели в лікарні.

Спочатку наслідки травми Соломії не були так помітні. Струсу мозку не виявили, лише синці та забої. Через кілька днів синці «спустилися» під очі. Соломія зняла окуляри і показала, як вона виглядає після аварії. Різнокольорові синці під очима справді виглядають жахливо, хоча набряки вже зійшли.

Телеведуча поїхала відновлюватися в санаторій в Карпатах, пройшла декілька процедур. Але гримерам доведеться добряче попрацювати, щоб Соломія добре виглядала в ефірі.

За словами Соломії, причини аварії встановлює поліція. За попередньою версією, скутерист нібито підрізав вантажівку, водій якої здійснив екстрене гальмування.

«Дуже класно те, що є в нас небайдужі люди. За нами їхали двоє дівчат. Вони теж могли в нас врізатися, але їм вдалося об’їхати. Дівчата повернулися, дали свідчення поліції про те, що скутерист підрізав. Але головне, що всі живі. До весілля все заживе», — сказала Соломія і додала, що скутерист не постраждав.

Нагадаємо, що наступного дня після аварії Соломія вийшла в прямий ефір. Тоді ще синців не було видно.

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