Блиснула пружними принадами: Глюкоза порадувала знімками у спокусливій купальнику

Російська виконавиця Глюкоза (Наталія Іонова-Чистякова), яка поїхала у відпустку до сонячної Іспанії, продовжує радувати фоловерів фотографіями у сміливих купальниках.

У своєму Instagram вона виклала фото у басейні, написавши, що скоро повертається назад і летить у місто, яке вона «дуже любить».

При цьому у сторіс співачка показує більш відверті знімки.

Так, днями вона позувала у чорному купальнику, засвітивши груди. Незвичайний його фасон додав перчинки образу співачки, яка розташувалася на шезлонзі, загоряючи під яскравими променями південного сонця.

При цьому деякі заздрісники не змогли стримати емоцій і щосили почали критикувати співачку.

«О! Мушлю прикрий», «Вся обтягнулася тканиною. Й так, що купальник ось-ось лусне», «Тіло таке струнке, підтягнуте … але купальник явно не ваш! Посадка якась дивна, тканину стягує внизу», «Розмір малуватий? Краще б в трусиках», «Ще б епічно пірнути», «Мокра тканина прилипла», — пишуть вони.

У той же час сама Глюкоза в одному зі своїх інтерв'ю зізналася, що у неї довірчі взаємини з чоловіком. І він не забороняє їй публікувати пікантні знімки в Instagram. І якщо раніше між ними траплялися сварки або хтось міг виявити ревнощі, то зараз в будинку артистки панує повна гармонія і взаєморозуміння. Доньки Глюкози вже підросли і для них Наташа намагається бути у першу чергу другом.

До речі, нещодавно Іонової, яка відзначила 35-річчя, дісталося від хейтерів за костюм, який вона вибрала для участі у телепрограмі. Глюкозу порівняли з «тіктокершей-малоліткою», заявивши, що таке вбрання більше підійшло б співакові Валерію Леонтьєву.

Нагадаємо, що влітку минулого року співачку не пустили в Україну прикордонники — вона незаконно відвідувала окупований Росією Крим. Іонова тоді визнала, що півострів — територія України, однак повернувшися в Росію, «передумала» — на неї почали тиснути «кримнашисти».

Фото зі сторінки Наталії Іонової у соціальних мережах.

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