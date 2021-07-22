Вогняна кучеряшка: Аліна Гросу зачарувала новим образом

Співачка й акторка Аліна Гросу, яка відзначила нещодавно день народження у вузькому колі друзів і близьких, здивувала новим іміджем. Вона змінила звичний образ блондинки на рудоволосу кучеряшку. Фото в новому образі Аліна опублікувала в Інстаграм.

У пості зірка зізналася, що обожнює атракціони і любить пожартувати.

«А ви можете собі дозволити в свої роки подуріти? Чи катаєтеся часом на американських гірках?» , — поцікавилася Гросу.

Шанувальники в коментарях засипали її компліментами і відзначають, що цей образ їй дуже личить.

Нагадаємо, Аліна Гросу розлучилася з чоловіком через півроку після весілля. Але незабаром зустріла нове кохання. Новим обранцем став актор Роман Полянський.

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