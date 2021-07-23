15-річна дочка Бреда Пітта та Анджеліни Джолі Шайло переросла мати, старшого брата і сестру

Голлівудська зірка Анджеліна Джолі, яка опинилася у центрі скандалу через свого старшого сина Меддокса, приїхала до Парижу разом зі своїми дітьми. 46-річну кінозірку бачили на вулицях французької столиці в компанії 17-річного Пакса, 16-річної Захари (це її названі діти — з В'єтнаму та Ефіопії), а також 15-річної Шайло та 13-річного Нокса — біологічних дітей Джолі та її колишнього чоловіка Бреда Пітта.

Шайло останнім часом відмовилася від іміджу хлопчика, змінила зачіску і стала одягатися більш жіночно.

Як зазначає видання Hollywood Life, дівчина вже обігнала у зрості свою матір, старшу сестру і брата. Правда, зріст в Анджеліни невеликий — 169 сантиметрів (в цей день вона, втім, була на каблуках). Пітт зростом 180 сантиметрів.

Angelina Jolie took her kids out for a day of shopping in Paris. New photos: https://t.co/hwWEPcr0LL pic.twitter.com/bp8qzn6lyN - HollywoodLife (@HollywoodLife) July 22, дві тисячі двадцять один

Шанувальники вважають, що довгонога блондинка Шайло за бажанням могла б зробити успішну кар'єру моделі. Для виходу у світ Шайло обрала білі штани та чорну товстовку.

Раніше «ФАКТИ» писали, що зріст 15-річного сина Дональда і Меланії Трамп перевищив два метри.

фото Twitter

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