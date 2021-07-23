«Прикупила готель на расслабоні»: Леся Нікітюк похвалилася «іменною» нерухомістю у Чорногорії

Телеведуча Леся Нікітюк, яка у травні відпочивала в Туреччині, знову ніжиться на сонечку — на цей раз у Чорногорії, де вона вже встигла стати «власницею» «іменного» готелю.

У Instagram вона виклала фото на тлі входу у готель. На табличці напис: «Nikkitiuk beach». «Прикупила готель. поки на расслабоне, на чилі коротше, зараз пивка принесуть! Літо …» — пише у коментарі телеведуча. До речі, на пості є геотег — Nikki Beach Montenegro.

На фото одним з перших відреагував український актор і телеведучий Андрій Бєдняков, який заявив, що Леся Никитюк «неправильно написала друге слово».

Нещодавно телеведуча повеселила фоловерів відео, порівнявши себе з Кім Кардаш'ян. Вона запустила паралельно два ролики — з собою і з американською зіркою. Обидві вони насилу втискувалися у латексні вбрання.

Фото Лесі Никитюк із соціальних мереж.

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