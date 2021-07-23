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Співачці МакSим стало краще

22:27 23 липня 2021
Співачці МакSим стало краще

Російська співачка МакSим (Марина Максимова), яка більше місяця перебуває в стані штучної коми через COVID-19, вже йде на поправку.

У всякому разі, про це в мережі повідомила директор співачки Маргарита Соколова, яка теж доліковує ускладнення захворювання в цій же клініці.

«Немає жодного сумніву, що все буде добре. Так, є проблеми з легенями, вони є у всіх, у кого Covid-19 зачепив легені. Так, є збої в організмі, при такому важкому перебігу захворювання — це неминуче. Організм сильно ослаб, звичайно, так. Звичайно, хвороба може вносити свої поправки, але те, що ми рухаємося в бік поліпшення, а не погіршення, це на сьогоднішній день — факт», — написала вона, зазначивши, що попереду на 38-річну співачку чекає тривале лікування, а потім — відновлення і реабілітація.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Марину залишив її духівник, ігумен Лука, який відбув у Свято-Троїцький жіночий монастир в окупованому Сімферополі. В результаті менеджер співачки звернулася до батюшки за духовною підтримкою «на відстані». Перед цим, втім, він уже встиг соборувати і причастити виконавицю.

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