Закликав старанніше молитися і поїхав: духівник покинув важкохвору співачку МакSим

Російська співачка МакSим (Марина Максимова), у якої стала відмовляти права легеня, вже понад місяць перебуває у стані штучної коми у VIP-палаті однієї з кращих лікарень Москви.

Як відомо, вірусна пневмонія вразила 80% легенів артистки, вона знаходиться на апараті ЕКТМО, передає «ЕГ».

Духівник МакSим ігумен Лука закликав усіх старанніше молитися за здоров'я співачки, сподіватися на диво, а сам відбув до Свято-Троїцького жіночого монастиря в окупованому Сімферополі.

Менеджер співачки Маргарита Соколова звернулася до батюшки, попросивши його про духовну підтримку навіть на відстані.

Нагадаємо, у лікарні ігумен Лука зумів соборувати й причастити Марину, стверджуючи при цьому, що свідомість у виконавиці все ж з'явилася. За його словами, перед тим, як потрапити до клініки, МакSим приїжджала до нього у монастир і сповідалася у своїх гріхах.

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