27.11 / 27.28 31.84 / 32.16
Київ: +23
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Закликав старанніше молитися і поїхав: духівник покинув важкохвору співачку МакSим

11:49 21 липня 2021
МакSим

Російська співачка МакSим (Марина Максимова), у якої стала відмовляти права легеня, вже понад місяць перебуває у стані штучної коми у VIP-палаті однієї з кращих лікарень Москви.

Як відомо, вірусна пневмонія вразила 80% легенів артистки, вона знаходиться на апараті ЕКТМО, передає «ЕГ».

Духівник МакSим ігумен Лука закликав усіх старанніше молитися за здоров'я співачки, сподіватися на диво, а сам відбув до Свято-Троїцького жіночого монастиря в окупованому Сімферополі.

Менеджер співачки Маргарита Соколова звернулася до батюшки, попросивши його про духовну підтримку навіть на відстані.

Нагадаємо, у лікарні ігумен Лука зумів соборувати й причастити Марину, стверджуючи при цьому, що свідомість у виконавиці все ж з'явилася. За його словами, перед тим, як потрапити до клініки, МакSим приїжджала до нього у монастир і сповідалася у своїх гріхах.

265

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

«Якщо у жінки в голові» огірки усвідомленості «&#133;»: Еллерт нарешті прокоментував розрив з Мішиной

«Якщо у жінки в голові огірки усвідомленості…»: Еллерт нарешті прокоментував розрив з Мішиною

Михайло Хома

Недовго горював після розлучення: DZIDZIO ніжно обійняв за талію чарівну блондинку, розсердивши свою куму

Решетняк

Суперниця Ані Лорак роздяглася посеред міста, викликавши захоплення у Астаф'євої та Позитива

Королівська сім&#39;я

Удар у відповідь: як відреагує королева Єлизавета на «правдиві мемуари» принца Гаррі

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.