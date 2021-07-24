Розлучення триває: Анджеліна Джолі здобула перемогу над Бредом Піттом

Бред Пітт, який раніше вже, здавалося б, домігся у суді рівних з Анджеліною Джолі прав на опіку і виховання їхніх дітей, рано радів. Як повідомляє видання People, апеляційний суд, куди звернулася Джолі, прийняв її сторону і відсторонив від справи приватного суддю Джона Одеркірка, який прийняв рішення на користь Пітта. Його визнали винним у порушенні професійної етики. Актриса стверджувала, що Одеркірк необ'єктивний, оскільки його пов'язують ділові стосунки з адвокатом Бреда, про які він промовчав. Також не були заслухані свідчення дітей пари.

Тепер битва за опіку розгориться з новою силою. Пітт розчарований розвитком подій і вважає, що це не піде на користь дітям. Старший син Джолі та Пітта, 19-річний Меддокс, згідно із законом опіки вже не потребує. Йдеться про 17-річного Пакса, 16-річну Захару, 15-річну Шайло та 13-річних двійнят Нокса і Вів'єн.

Розлучення акторів почалося ще у 2016 році — після їх сварки на борту літака. Джолі стверджувала, що п'яний Пітт підняв руку на Меддокса. Актор це заперечував.

Раніше «ФАКТИ» писали — «Міг не бути сиротою»: Анджеліна Джолі опинилася в центрі скандалу через старшого прийомного сина.

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