«Літо, ах літо»: внучка Примадонни влаштувала веселі стрибки на батуті під бабусин хіт з 70-х

Старша донька Алли Пугачової Крістіна Орбакайте активно розповідає у своєму Instаgram про події, що відбуваються в їхній великій родині — дні народження, сімейні свята й просто веселі події.

Саме до останнього розряду відноситься відео, яке Крістіна опублікувала днями: на ньому внучка Пугачової стрибає на батуті, широко розводячи руками — як птах у польоті.

Для додаткового ефекту артистка сповільнила швидкість відео, а також наклала музику на ролик. Причому, вибрала хіт Алли Пугачової «Зоряне літо», який вийшов у 1979 році.

При цьому Клава Земцова на відео підтримала тренд на літній варіант трикотажного костюма, що складається з лавандового худі та шортиків-бермудів — саме таке вбрання зараз вважається модним.

Шанувальники залишилися задоволені відео дівчинки, а також вдало підібраним музичним рядом, подякувавши Крістіні за приємні спогади.

Нагадаємо, сама Алла Пугачова нещодавно здивувала шанувальників музичними дослідами — Примадонна успішно зіграла на розладнаному роялі.

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