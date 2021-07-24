26.96 / 27.17 31.68 / 32.06
Київ: +25
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Літо, ах літо»: внучка Примадонни влаштувала веселі стрибки на батуті під бабусин хіт з 70-х

14:23 24 липня 2021
сім&#39;я Пугачової і Орбакайте

Старша донька Алли Пугачової Крістіна Орбакайте активно розповідає у своєму Instаgram про події, що відбуваються в їхній великій родині — дні народження, сімейні свята й просто веселі події.

Саме до останнього розряду відноситься відео, яке Крістіна опублікувала днями: на ньому внучка Пугачової стрибає на батуті, широко розводячи руками — як птах у польоті.

Для додаткового ефекту артистка сповільнила швидкість відео, а також наклала музику на ролик. Причому, вибрала хіт Алли Пугачової «Зоряне літо», який вийшов у 1979 році.

При цьому Клава Земцова на відео підтримала тренд на літній варіант трикотажного костюма, що складається з лавандового худі та шортиків-бермудів — саме таке вбрання зараз вважається модним.

Шанувальники залишилися задоволені відео дівчинки, а також вдало підібраним музичним рядом, подякувавши Крістіні за приємні спогади.

Нагадаємо, сама Алла Пугачова нещодавно здивувала шанувальників музичними дослідами — Примадонна успішно зіграла на розладнаному роялі.

181

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Мільйони українців можуть залишитися без пенсії: у Кабміні зробили важливе застереження

Мільйони українців можуть залишитися без пенсії: у Кабміні зробили важливе застереження

медуза

«Медузмен»: мережу розсмішив курортник, що дав справжній бій медузам у Кирилівці

Все залежить від Росії: вчений розповів, чому в Азовському морі так багато медуз

Все залежить від Росії: вчений розповів, чому в Азовському морі так багато медуз

долари

Скільки долар буде коштувати до кінця літа: експерти здивували прогнозом

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.