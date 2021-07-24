26.96 / 27.17 31.67 / 32.06
Київ: +26
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Що з обличчям?»: Корольова похвалилася талантами сина та нарвалася на хейтерів

16:43 24 липня 2021
Наташа Корольова з сином

Наташа Корольова і її син Архип Глушко спровокували нападки хейтерів, всього лише записавши мотиваційне відео в Instagram для російських олімпійців. Для цього зоряна мама і син приїхали в Японський сад, вбравшись відповідно — Архип навіть одягнув світшоти з написом «Токіо», а Наташа — зробила «японський» макіяж.

«Сьогодні я разом зі своєю мамою приїхав в Японський сад, щоб підтримати спортсменів на Олімпіаді в Токіо. Побажати перемог і побільше медалей — золотих, срібних і бронзових», — сказала на відео зоряна сім'я.

 

Після слів матері своє вітання виголосив і Архип, причому японською мовою (хлопець захоплюється японістикою).

 

Проте таланти поліглота швидше розлютили користувачів мережі, які знайшли в зовнішності хлопця «серйозні» вади, а саме — «рослинність» на обличчі.

Врешті хейтери закликали Наташу не скупитися і купити нарешті синові бритву.

Нагадаємо, раніше Корольова спростувала чутки про швидке одруження єдиного спадкоємця.

149

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Мільйони українців можуть залишитися без пенсії: у Кабміні зробили важливе застереження

Мільйони українців можуть залишитися без пенсії: у Кабміні зробили важливе застереження

Ксенія Мішина

«Нова Ксю»: «холостячка» Мішина візьме участь у телепроекті без Олександра Еллерта

медуза

«Медузмен»: мережу розсмішив курортник, що дав справжній бій медузам у Кирилівці

Все залежить від Росії: вчений розповів, чому в Азовському морі так багато медуз

Все залежить від Росії: вчений розповів, чому в Азовському морі так багато медуз

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.