«Що з обличчям?»: Корольова похвалилася талантами сина та нарвалася на хейтерів

Наташа Корольова і її син Архип Глушко спровокували нападки хейтерів, всього лише записавши мотиваційне відео в Instagram для російських олімпійців. Для цього зоряна мама і син приїхали в Японський сад, вбравшись відповідно — Архип навіть одягнув світшоти з написом «Токіо», а Наташа — зробила «японський» макіяж.

«Сьогодні я разом зі своєю мамою приїхав в Японський сад, щоб підтримати спортсменів на Олімпіаді в Токіо. Побажати перемог і побільше медалей — золотих, срібних і бронзових», — сказала на відео зоряна сім'я.

Після слів матері своє вітання виголосив і Архип, причому японською мовою (хлопець захоплюється японістикою).

Проте таланти поліглота швидше розлютили користувачів мережі, які знайшли в зовнішності хлопця «серйозні» вади, а саме — «рослинність» на обличчі.

Врешті хейтери закликали Наташу не скупитися і купити нарешті синові бритву.

Нагадаємо, раніше Корольова спростувала чутки про швидке одруження єдиного спадкоємця.

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